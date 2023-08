x x

GERENZANO – Anche una banale puntura di insetti più comportare grossi problemi, ogni organismo reagisce a modo suo: ne sa qualcosa l’uomo, di 61 anni, che dopo una “beccata” si è sentito male. L’episodio è successo ieri in via Clerici di Gerenzano: è stato richiesto l’intervento dell’auto-infermieristica ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa di Misinto. Il pazienti, in condizioni comunque non gravi, è stato trasportato all’ospedale di Saronno per tutti gli accertamenti del caso.

L’episodio si è verificato alle 13.40 nei pressi della intersezione con via Zaffaroni di via Clerici, che è il tratto locale dell’ex statale Varesina; un intervento dei mezzi di soccorso che non è certo passato inosservato.

(foto archivio)

