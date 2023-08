x x

TURATE – Alle 9.20 di questa mattina nella centrale piazza Volta di Turate sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo e l’auto-infermieristica: mobilitazione dei soccorsi per un uomo di 35 anni che si era sentito male dopo la puntura di un insetto.

Le condizioni dell’uomo sono state stabilizzate ed è stato quindi trasportato all’ospedale di Saronno per gli accertamenti del caso, non è comunque apparso in pericolo. All’origine di tutto, come detto, vi sarebbe stata la puntura di un insetto.

Nelle ultime settimane in zona sono già accaduti altri episodi simili, che rientrano fra gli interventi delle ambulanze che nel periodo estivo: casi del genere, infatti, non sono poi così infrequenti.

