SOLARO – Torna il Gran Premio Fotografico organizzato dal Maps in collaborazione con il gruppo Cogli l’attimo, con il patrocinio del Comune di Solaro.

Il tema della seconda edizione è: Istantanee di Felicità.



Le foto dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2023 in formato .jpg all’indirizzo [email protected] nel numero massimo di tre scatti per autore con l’indicazione del titolo.



La partecipazione è completamente gratuita, aperta a tutti purché non fotografi professionisti. Le 40 migliori fotografie ammesse saranno esposte il 19 novembre, data della premiazione delle migliori tre fotografie.





Monica Beretta, assessore alla Cultura: «Il tema propone la felicità declinata in ogni sua espressione e descritta secondo la propria visione, sensibilità e creatività. Si può spaziare da foto che documentano situazioni felici, a immagini in cui si intravede una prospettiva di gioia, a scatti che generano sensazioni di felicità, di allegria e che fanno riflettere su di esse. Novità di questa edizione, verranno premiate, fuori concorso, anche le fotografie realizzate da ragazze e ragazzi minorenni, fonte inesorabile di idee e situazioni».