GERENZANO – “L’associazione di categoria “Cnacostruttori edili di Varese” ha fatto pervenire alle Amministrazioni dei Comuni colpiti dalle forti grandinate un elenco di imprese edili disponibili ad operare sul nostro territorio per la messa in sicurezza e protezione delle abitazioni”: a fornire l’elenco è la municipalità di Gerenzano ma ovviamente chiunqye in zona ne avesse bisogno può provare a contattare queste, aziende, che a stamane avevano ancora qualche disponibilità per compiere interventi nel breve periodo.

Di seguito i nominativi:

IM.CON.M. DI CONCAS MASSIMILIANO 3397332896 [email protected] Via Roma 47 Carnago (Va)

EDIL 3T S.R.L.

Trovato Antonio

+39 340 960 2104

[email protected]

Anche l’associazione Cna costruttori edili di Como, dopo sondaggio tra tutte le aziende iscritte, ha fatto pervenire un elenco di imprese edili disponibili. Di seguito i nominativi:

Ecotek Bonifiche srl

Sede: Via G. Ripamonti 137 – 20141 Milano MI

Uffici: Via L. Castoldi 7- 20081 Abbiategrasso MI

+39 02 94608609

+39 347 6168622

[email protected]

Edilteam Costruzioni srl

Via Primo Maggio, 39

21040 Vedano Olona (VA)

+39 333 6894923

[email protected]

Edil3T

Via Dobbiaco 37/A

21056 Induno Olona

+39 348 4512936 (sig. Trovato Vito)

[email protected]

Progedil Costruzioni

di Geom. Giorgio Valsecchi

Via Ugo Foscolo, 29

22036 Erba

031 646263

[email protected]

[email protected]

Zocco Costruzioni Edili Srl

Via Dell’artigianato 27

Limbiate (MB)

+39 029961907

Arch. Giuseppe Zocco

+39 3474403382

[email protected]

Geom. Pietro Zocco

+39 3477031808

[email protected]

“È un’opportunità in più per i cittadini dei Comuni colpiti dagli straordinari eventi atmosferici” rilevano dal Comune.

02082023