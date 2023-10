Il sindaco: “Colpiti tutti gli edifici del paese”

GERENZANO – Oltre 2 milioni di euro di danni solo considerando gli edifici pubblici: l’altra sera in consiglio comunale il sindaco Stefania Castagnoli ha compiuta una accurata disamina della situazione, dopo le forti grandinate di fine luglio.

Ecco il suo intervento integrale.

Care concittadine e cari concittadini, alle due devastanti grandinate di fine luglio hanno fatto seguito almeno altri 5 eventi temporaleschi straordinari caratterizzati da piogge torrenziali e bombe d’acqua, veri e propri nubifragi. Ciò ha peggiorato ulteriormente la situazione di alcuni edifici scolastici, delle strade, dell’illuminazione pubblica e ovviamente anche delle abitazioni private prive di tetto.

Dopo due mesi, duri e difficilissimi per tutti, voglio informarvi sulla situazione e sull’entità dei danni degli immobili comunali. Abbiamo dei danni su tutti gli edifici, alcuni anche molto gravi e ingenti dal punto di vista finanziario:

80.000 euro di danni sull’auditorium e sulla biblioteca

500.000 euro di danni sul tetto della Scuola media Enrico Fermi. Resta ancora da quantificare esattamente l’importo per la palestra che da una prima stima si aggira sui 100.000 euro.

100.000 euro per la copertura della scuola elementare Papa Giovanni

275.000 euro sulla scuola elementare Clerici dove sono stati distrutti tutti e 100 i pannelli fotovoltaici dell’impianto da 75Kw

80.000 euro per la scuola Materna Aldo Moro

165.000 euro di danni sul tetto del Municipio

30.000 euro Palazzetto dello Sport

15.000 euro Centro Sportivo

65.000 euro, da dividere al 50 per cento con la cooperativa Scelag, per il Palazzo Fagnani in via Duca degli Abruzzi (dove stavano per iniziare i lavori di riqualificazione, grazie ad un contributo regionale di 230.000 euro). Altri 45.000 euro per la parte esclusivamente nostra.

95.000 euro al Centro Anziani

55.000 euro per illuminazione pubblica (110 punti luce) sulla quale riusciremo ad intervenire solo dopo che ci saranno erogati i rimborsi assicurativi.

Restano da quantificare gli interventi sugli appartamenti di proprietà comunale, i danni al cimitero, all’impianto di videosorveglianza e sull’impianto fotovoltaico del Municipio. Fin da subito la situazione più critica si è manifestata presso la Scuola media Enrico Fermi dove abbiamo stanziato 38.000 euro per le spese di somma urgenza e per il trasferimento, concordato con la dirigenza scolastica, al Cer e in biblioteca delle aule in cui era piovuto dentro dopo le grandinate del 21 e del 24 luglio. Purtroppo dopo le “bombe d’acqua” di agosto e settembre è entrata acqua anche in questi spazi che prima erano rimasti asciutti creando disagi e preoccupazioni. Nella variazione di questa sera andremo a stanziare altri 80.000 euro, tolti dall’intervento sulla riqualificazione di Palazzo Fagnani e che andremo a rimettere lì nuovamente dopo il rimborso assicurativo, per la sistemazione della copertura della biblioteca e dell’auditorium, dove abbiamo trasferito le aule, oltre ad altri interventi di sistemazione interna. Il cantiere è già pronto a partire.

I nubifragi hanno creato problemi anche alla Scuola Materna Aldo Moro, che non aveva subito danni a fine luglio. Anche qui interverremo a brevissimo con una sistemazione radicale del patrimonio arboreo così da evitare la continua occlusione dei canali e una prima sistemazione delle lamiere di copertura.

A fronte di questa situazione drammatica ad oggi 26 settembre abbiamo:

– una delibera della Giunta di Regione Lombardia del 25 agosto che stanzia fondi per le spese di somma urgenza sostenute per la riapertura degli edifici scolastici. Non abbiamo ancora né comunicazione ufficiale di essere tra i beneficiari, né comunicazione dell’entità del fondo, che, presumiamo, possa ammontare a 38.000 euro, importo speso per far fronte ai lavori di somma urgenza sulle scuole

– la delibera del 28 agosto in cui il Consiglio dei Ministri ha decretato lo stato di emergenza, per una durata di 12 mesi, e ha stanziato 9 milioni di euro per tutta la Lombardia. Ad oggi il testo della delibera non risulta essere stato ancora stato pubblicato.

Tirando le somme il totale dei nostri danni ammonta a più di 2 milioni di euro. Ad oggi non ci è stato riconosciuto nulla e tantomeno liquidato. Non aggiungo altro. I numeri parlano da soli. Già nel mio primo video avevo dichiarato che i danni subiti erano enormemente superiori rispetto alle risorse comunali disponibili e che ciò avrebbe comportato inevitabilmente disagi, anche verso le realtà associative che non hanno gli spazi idonei per svolgere la propria attività ordinaria. Domani finalmente, dopo vari solleciti all’assicurazione per accelerare i tempi dell’esecuzione dei sopralluoghi, avremo a Gerenzano il perito assicurativo. Confidiamo di ricevere un buon anticipo di indennizzo così da poter iniziare a sistemare tutti gli immobili danneggiati.

Sono sindaco da poco più di anno e vi confido che non mi sarei mai aspettata di gestire una situazione simile. Detto questo non mi lamento e non rimpiango la mia scelta. Anche in questo difficile momento sono sempre onorata di essere il vostro Sindaco, però vi chiedo solo una cortesia: credetemi che io, la Giunta e tutti i consiglieri stiamo facendo il massimo, certo con i pochi mezzi che abbiamo a disposizione, per risolvere questa drammatica emergenza e vi garantisco che continuerò a far sentire la nostra voce e a chiedere che ci venga dato l’aiuto che meritiamo!

Vi esorto a rimanere uniti, a supportarci a vicenda, ad avere pazienza e dimostrare solidarietà l’uno con l’altro, nella certezza che il sole tornerà a splendere sulle nostre case!

Il sindaco

Stefania Castagnoli

