SARONNO – Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 luglio la città di Saronno è stata flagellata da una tromba d’aria e da un violento temporale che per la loro intensità, ma anche per il fatto di essersi verificata a pochi giorni delle due grandinate più violente degli ultimi decenni (quelle del 21 e del 24 luglio) ha letteralmente cambiato il volto della città.

CRONACA (QUI L’ARTICOLO)

Alle 23 un primo temporale, intenso ma nell’ordinario. L’inferno a Saronno si è scatenato a mezzanotte: venti minuti di raffiche di pioggia violentissima, un nubifragio con tromba d’aria che ha riversato a terra una grande quantità d’acqua mentre il vento ha letteralmente strappato dai tetti le coperture posizionate dopo le grandinate dei giorni scorsi, ha ribaltato transenne, strappato rami e fatto cadere decine di alberi in tutta la città; alcuni hanno anche strappato i cavi elettrici causando black out ai quattro angoli della città.

PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO (QUI L’ARTICOLO)

E’ l’iconico volto di questo episodio di maltempo: una fila di alberi quasi secolari è caduta. Vigili del fuoco hanno lavorato nel corso nella notte per mettere in sicurezza la zona seguiti in mattinata dai giardinieri comunali. Proprio i tecnici hanno confermato come le radici delle piante fossero sane: “Mai visto niente del genere in vent’anni di lavoro” hanno commentato.

CAPANNONE SCOPERCHIATO (QUI L’ARTICOLO)

Impressionante anche quanto successo in via Grieg con la copertura di un capannone, che portava già i segni delle grandinate degli ultimi giorni, strappata dal vento e spazzata a 200 metri di distanza.

DECINE DI PIANTE CADUTE, DANNI ANCHE ALLE AUTO (QUI L’ARTICOLO)

Ieri mattina la centrale operativa della polizia locale ha raccolto e gestito decine di chiamate dei cittadini per piante sulla sede stradale e parcheggi (da via Timavo a via Sella) e per richieste d’aiuto per allagamenti e infiltrazioni. Diversi platani caduti in via Milano ed anche un albero di viale Santuario è finito sulla recinzione della biblioteca.

SPAZZATI VIA GIOCHI E TENDONE DI GOMMOLANDIA (QUI L’ARTICOLO)

E’ stato proprio un grosso albero caduto dalla sua sede a provocare ingenti danni a Gommolandia l’aria gioco di via Ungaretti. Il parchetto, fortunatamente chiusa per manutenzione, è stata fortemente danneggiata dal maltempo tanto che sono intervenuti sia i vigili del fuoco sia la polizia locale.

EMERGENZA SENZA FINE A GERENZANO (QUI L’ARTICOLO)

Cinque persone nel centro d’emergenza allestito all’asilo, 8 case su 10 con tetti danneggiati, un’unità di crisi attiva 24 ore su 24, acqua anche in Municipio e giovani che si mettono al servizio dei concittadini per asciugare abitazione e verificare tetti. Gerenzano, già in ginocchio dopo le prime due grandinate, si è trovata a fare i conti con il temporale che ha spazzato via le soluzioni provvisorie create sui tetti per ovviare ai danni del maltempo. Un’ ‘ulteriore batosta per i residenti che da giorni fanno i conti con i problemi di reperimento dei materiali e di manodopera.

