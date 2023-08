x x

PRAGA – Nutrita la rappresentanza saronnese e del saronnese ai Mondiali di tchoukball che sono appena iniziati a Praga in Repubblica ceca. Anzi, il capitano dell’Italia è proprio di Saronno, Filippo Gilli. Il debutto degli azzurri, oggi, è stato decisamente positivo, con la vittoria per 66-52 contro Hong Kong.

“Gioco a tchoukball da 18 anni, contro Hong Kong non è stato facile, anche perchè l’impostazione di gioco degli asiatici è diversa e ci siamo dovuti adattare. Più equilibrato il primo tempo, quando siamo un po’ mancati in difesa ed anche in attacco abbiamo sbagliato troppo ma poi tutto è andato per ilo verso giusto” il commento di Gilli.

(foto: a destra, il capitano dell’Italia del tchoukball, il saronnese Filippo Gilli)

