MOZZATE – E’ stato arrestato il 35enne che avendo a proprio carico un divieto di avvicinamento dai genitori li ha minacciati per farsi consegnare del denaro. L’escalation nelle ultime ore con una situazione tanto critica e delicata da costringere i militari ad intervenire.

Impegnati in alcune attività di controllo del territorio i carabinieri della stazione di Mozzate hanno rintracciato e arrestato un

35enne, pregiudicato, già colpito dal provvedimento del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai genitori con il divieto di comunicazione con gli stessi. Il 35enne è accusato di estorsione nei confronti dei propri genitori: li avrebbe minacciati in più occasioni per farsi consegnare del denaro. Un intervento determinato anche dalla volontà di restituire un po’ di serenità alle vittime ormai provati e spaventati dal comportamento del familiare.

