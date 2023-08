x x

CISLAGO – “Nelle prossime ore e nella giornata di domani potrebbero verificarsi precipitazioni molto intense e fenomeni temporaleschi. Vista la particolare situazione delle case del nostro territorio, ricordiamo che per garantire un ricovero notturno temporaneo, l’Amministrazione comunale ha predisposto alcune brandine nella palestra di via Giulio Cesare“: lo riferiscono i responsabili dell’ente locale.

I posti letto sono destinati alle persone che hanno o potrebbero avere l’abitazione non utilizzabile a causa di infiltrazioni e allagamenti, e non riescono a trovare alternative di alloggio da parenti o amici. In caso di necessità, è possibile contattare la Protezione civile di Cislago al numero telefonico 3351684038.

“In caso di maltempo o vento, ricordiamo di non stazionare in prossimità dei cantieri o di strutture pericolanti – ricordano dal Comune – Per eventuali situazioni di particolare emergenza, che richiedono la presenza di Vigili del Fuoco o dei mezzi di soccorso, contattare il 112, numero unico di emergenza. Si raccomanda la massima prudenza”.

(foto archivio: una struttura per l’accoglienza temporanea nel Saronnese)

