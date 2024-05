Eventi

UBOLDO – I ragazzi e le ragazze della scuola media di Uboldo guide turistiche per un giorno alla chiesa parrocchiale di Uboldo.

Questo è quanto accadrà domenica 26 maggio dalle 15, quando ragazzi e ragazze della scuola secondaria di Uboldo guideranno i visitatori alla scoperta della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, un prezioso patrimonio artistico e culturale che, per la prima volta, sarà

raccontato da giovani narratori.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale Per Uboldo in collaborazione con l’istituto comprensivo Alessandro Manzoni di Uboldo e la parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo di Uboldo, rientra in un più ampio progetto di riapertura al pubblico delle chiese di Uboldo per valorizzarle e dare la possibilità alla cittadinanza e non solo di visitarle e conoscerle.

Da qui nasce il progetto denominato “Narratori per Uboldo” che consiste nella riapertura delle chiese di Uboldo per permettere alle persone di recarsi in visita organizzando, in collaborazione con l’istituto comprensivo cittadino, delle “visite guidate”. Oggetto del progetto per l’anno scolastico 2023/2024 è stata la chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo.

E domenica 26 maggio i piccoli Narratori Per Uboldo guideranno i visitatori alla scoperta dei tesori racchiusi nella Chiesa Parrocchiale, luogo identitario per il paese di Uboldo nel quale i cittadini si riconoscono.