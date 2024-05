Cronaca

GERENZANO – Tre persone, fra cui un bambino piccolo, hanno avuto bisogno di cure mediche per l’incidente stradale avvenuto oggi alle 12.50 in via Clerici, tratto locale dell’ex statale Varesina in territorio di Gerenzano, non lontano dal confine con Saronno.

Siu è verificato un tamponamento fra due automobili, sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivata l’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca e l’auto-infermieristica da Saronno. Sono state visitati un bimbo di 2 anni, un uomo di 50 ed una donna di 53 anni, nessuno è apparso in condizioni preoccupanti,

I tutori dell’ordine si sono occupati dei rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

(foto archivio: auto-infermieristica in servizio sul territorio)

