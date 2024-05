ilSaronnese

GERENZANO – Nella “Giornata della Legalità”, giovedì 23 maggio, anniversario della strage di Capaci, riceviamo e pubblichiamo il discorso del sindaco Stefania Castagnoli

“Oggi si celebra la Giornata della Legalità: il 23 maggio 1992 il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta persero la vita in un vile attentato mafioso. Questo evento segnò profondamente la nostra nazione e rappresenta oggi un simbolo indelebile della lotta contro la criminalità organizzata. Questo tragico anniversario ci invita a riflettere sull’importanza della legalità e sul sacrificio di coloro che hanno lottato con coraggio e determinazione contro la criminalità organizzata.

Giovanni Falcone, insieme al collega e amico Paolo Borsellino, che verrà ucciso dalla mafia nel luglio dello stesso anno, rappresenta un simbolo di integrità e dedizione alla giustizia. La loro eredità ci richiama al dovere di continuare il loro lavoro, promuovendo la cultura dell’osservanza delle leggi e combattendo ogni forma di ingiustizia. La strage di Capaci non fu solo un attacco a figure di spicco della magistratura, ma un tentativo di intimidire e destabilizzare l’intera società civile. Commemorare questo evento significa quindi rinnovare il nostro impegno a contrastare ogni forma di illegalità, promuovendo i valori di giustizia, trasparenza e onestà.

E’ fondamentale ricordare che la legalità non è un concetto astratto, ma un principio che deve guidare le nostre azioni quotidiane. Ogni cittadino, nel suo piccolo, può contribuire a costruire una società più giusta e solidale, rifiutando compromessi e comportamenti illeciti. Un pensiero particolare va a tutti coloro che, oggi, operano con dedizione e coraggio per prevenire e contrastare qualunque forma di prepotenza, sopruso e sopraffazione in difesa dei principi di legalità. La loro forza e il loro esempio ci spronano a non abbassare mai la guardia e a continuare a lottare per un futuro libero dalla mafia e dalla corruzione.

Celebrare la Giornata della Legalità significa anche trasmettere alle nuove generazioni l’importanza di questi valori, affinché possano crescere con la consapevolezza che solo attraverso il rispetto delle leggi e dei principi democratici è possibile costruire un mondo migliore. Con memoria, impegno e speranza, ricordando che la legalità è un valore fondamentale e irrinunciabile per la nostra società.”