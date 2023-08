x x

ROVELLASCA – “Oggi riunione al Comune di Turate, sono previste piogge forti ed abbiamo approntato un piano di intervento”: così il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli, reduce dal vertice sul maltempo che si è appunto tenuto al palazzo comunale turatese.

“Ricordo che qualora servisse l’intervento dei vigili del fuoco il numero da chiamare è 112. Il numero di intervento della protezione civile è 3486000027. Nel caso in cui, speriamo di no, venisse dichiarata una abitazione inagibile, e non aveste un luogo ove recarvi, è stato allestito con l’ausilio della protezione civile un campo di accoglienza alla scuola elementare di Turate in via Garibaldi 39″.

Nella zona sono stati tantissimi i danni per il recente maltempo.

(foto archivio)

03082023