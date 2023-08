x x

CARONNO PERTUSELLA – Vandali in azione nel pomeriggio di ieri al posteggio del supermercato Lidl alla periferia di Caronno Pertusella: una brutta sorpresa dopo la spesa, per due clienti, è stata quella di ritrovarsi con una gomma delle propria auto a terra, qualcuno aveva tagliato lo pneumatico, forse con un punteruolo. Un primo episodio è successo in orario mattutino ed un secondo in orario pomeridiano, evidentemente un gesto di natura teppistica; non è chiaro quante in tutto siano state le auto prese di mira e si sia successo anche altrove, sempre nella zona. Sono adesso in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

La sede caronnese della Lidl si trova in vicolo Aosta, accanto all’ex Varesina.

