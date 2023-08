x x

GERENZANO – “Si comunica alla cittadinanza che i teli per la copertura dei tetti sono terminati. Qualora dovessimo avere ulteriore disponibilità di teli, provvederemo a comunicare date e modalità per la distribuzione”. Lo fanno sapere i responsabili dell’Amministrazione civica che ieri con la protezione civile avevano iniziato una distribuzione straordinaria di teli per provvisorie coperture dei tetti danneggiati dal recente maltempo.

La perturbazione che viene data in arrivo nel pomeriggio e serata odierna preoccupa soprattutto a Gerenzano, dove quasi tutti i tetti del paese sono stati danneggiati dalle recenti grandinate, come nelle vicine Turate e Rovello Porro; situazione lievemente migliore negli altri paesi dell’immediato circondario.

In zona sono stati tantissimi i danni del recente maltempo.

