x x

SARONNO – Intervento del sindaco emerito, e presidente del consiglio comunale di Saronno, Pierluigi Gilli, sulle iniziative avviate dal Comune per fare fronte alle emergenze legate al maltempo dei giorni scorsi.

Mi sento in dovere di ringraziare pubblicamente a nome mio personale, anzitutto, e per conto di “Con Saronno Lista Civica di Centro” il sindaco, Augusto Airoldi, e la sua Giunta che, in questo momento di inconsueta emergenza, che ha fiaccato la nostra città ed il suo territorio, hanno saputo intervenire con rapidità ed efficacia per reperire ingenti fondi utili all’inizio dei ripristini. Senza tanti proclami, hanno resistito alle incresciose provocazioni, ai mugugni più insensati, alle critiche fondate sulla mancata conoscenza delle procedure amministrative e contabili e, nella piena legittimità e correttezza, hanno deliberato senza indugi, mettendo a disposizione importanti fondi, saggianente individuati, per uscire dalla precarietà. Un grazie anche ai funzionari e dipendenti comunali, che insieme agli elettivi hanno dato il meglio di sé, si sono adoperati per alleviare i disagi senza risparmiarsi.

Certo, sarebbe ipocrita negare che ci sono state e che ci saranno anche dei disagi, dei ritardi, delle difficoltà nell’opera di ripristino; tuttavia, costatare che la macchina comunale, in piena estate, indirizzata da sindaco e assessori, ha dato buona prova di sé nell’affrontare la durezza dell’emergenza, è di vero conforto e induce a confidare in una rapida ripresa, con la collaborazione di tutti i saronnesi. Abbiamo una comunità in gamba, che sa reagire, a partire da chi la amministra, e che non esita a mettersi in gioco con spirito di sacrificio. Continuiamo su questa strada di efficienza, efficacia, attenzione. I saronnesi si rialzano in fretta.

In zona sono stati tantissimi i danni per il recente maltempo.

04082023