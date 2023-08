x x

SARONNO – Il ladro che prende di mira le parrocchie ha colpito ancora: l’altra notte l’effrazione alla struttura parrocchiale di Cassina Ferrara in via Larga, accanto alla chiesa di San Giovanni Battista. Il malviventi ha preso di mira il locale bar dell’oratorio: ha preso qualche monetina, gli unici soldi disponibili, ha rubato qualche confezione di patatine, di gelati e qualche bottiglietta di birra.

Da quantificare i danni, non solo il valore (modesto) della refurtiva anche quelli materiali per l’effrazione: a scoprire l’accaduto i responsabili oratoriani, è stata presentata denuncia “contro ignoti” e sul posto si è recata una pattuglia dei carabinieri per compiere un sopralluogo. Non è escluso che il filo conduttore sia sempre lo stesso ovvero che il responsabile sia la stessa persona che a fine luglio aveva già preso di mira le strutture parocchiali, compresa la chiesa, ed in via Larga e che ha marzo aveva “visitato” praticamente tutte le parrocchie di Saronno.

