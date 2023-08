x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota “Saronno Civica con Airoldi Sindaco” in merito alla delibera di Giunta di giovedì.

La Giunta di Saronno ha deliberato ieri in via d’urgenza una variazione di bilancio rilevante in termini di importo e molto significativa da un punto di vista politico. Un intervento celere che consentirà di porre in essere azioni immediate di ripristino degli edifici pubblici danneggiati, in primis le scuole, al fine di consentire a settembre una ripresa delle attività didattiche regolare. Inoltre la variazione sarà finalizzata ad attivare gli interventi più urgenti connessi alla messa in sicurezza del patrimonio arboreo, duramente colpito dai ripetuti eventi atmosferici del luglio scorso.

Quello di ieri è solo un primo intervento; altre risorse dovranno essere messe in campo, perchè, purtroppo, i danni al patrimonio pubblico (edifici e verde) sono stati ingenti, come pure molto pesanti sono stati quelli subiti da privati cittadini e aziende. L’Amministrazione e gli uffici, cui va il nostro sentito ringraziamento, hanno risposto in modo rapido ed efficace; ci auguriamo che anche gli altri livelli di governo, a guida centrodestra (è bene ricordarlo) si dimostrino attenti alle esigenze del territorio saronnese, duramente colpito dal maltempo. Auspichiamo che la richiesta di “stato di calamità naturale” venga accolta con celerità dal Governo e che, di conseguenza, vengano stanziate risorse a favore non solo dei Comuni, ma anche di privati e aziende che devono fronteggiare ingenti spese per la messa in sicurezza ed il ripristino di case e capannoni: l’attenzione al territorio si dimostra non con le chiacchiere, ma con i fatti, proprio come ha fatto la Giunta di Saronno, cui tributiamo un sentito plauso.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione