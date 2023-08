x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo, con qualche giorno di ritardo di cui ci scusiamo con interessati e lettori la nota della Lega in merito alle accuse mosse dalla maggioranza alle Lega di Saronno.

La Lega ha:

1. collaborativamente segnalato bando regionale a favore della prociv per i mezzi colpiti da grandine,

2. segnalato la mancata potatura delle piante che sono state fatte crescere libere senza valutare essere a bordo strada,

3. segnalato informazioni errate mandate ai cittadini da parte dell’amministrazione sui rimborsi.

Rimettiamo al mittente le accuse di sciacallaggio.

Se c’è una cosa che è ammirevole di quest’Amministrazione è la capacità di raccontare tutti insieme la stessa storia, spostando regolarmente l’attenzione da se stessi all’avversario di turno, sia esso la Regione, il Governo o la Lega Saronnese.

Nulla di nuovo per la comunicazione politica, e onestamente, visti i nomi di caratura internazionale di cui si avvale questa Amministrazione, ci si potrebbe aspettare anche qualcosa di più, ma ognuno fa quel che può con il materiale di cui dispone.

La Lega, nel suo ruolo di opposizione, è dipinta come inopportuna, irresponsabile e “sciacalla”, sia che si parli della Rodari, dell’ex Isotta, o della mancata manutenzione del verde pubblico che ha inciso direttamente sui disagi figli del maltempo di questi giorni.

Per chiarire le facili retoriche della maggioranza, nessuna amministrazione può eliminare la grandine o le trombe d’aria, ma ogni amministrazione deve manutenere il bene pubblico, tra cui gli alberi, in modo da ridurre l’impatto dei danni di un evento avverso come quelli che abbiamo subito i giorni scorsi. Il tutto stride ulteriormente se la maggioranza in questione si è atteggiata a paladina del verde attraverso dichiarazioni preconfezionate senza però muovere un dito in tal senso, e far notare tale mancanza non rende il principale partito di opposizione “inopportuno” o “irresponsabile”.

E’ invece inopportuno, irresponsabile e malevolo continuare a mistificare la realtà dando informazioni inesatte ai cittadini, sperando di spostare l’attenzione su altri attori istituzionali: Regione Lombardia ha fornito una finestra di una settimana per presentare la prima stima dei danni subiti ai Comuni, non ai privati cittadini! Infatti il vicinissimo Comune di Cislago specifica in maniera limpida che “è consigliabile per i cittadini e i proprietari di attività produttive che hanno subito danni, di raccolgliere i dati, i preventivi se disponibili, e la documentazione fotografica per eventuali futuri rimborsi, che ad oggi dipendono solo e unicamente dalla decisione del Governo di concedere lo stato di emergenza. Per ora solo l’Ente Comunale deve comunicare l’importo sommario dei danni, quindi i cittadini sono esentati dal compilare qualsivoglia modulo!”

Ben diverso ciò che si legge nella comunicazione con toni polemici dell’Amministrazione Airoldi, che serve solo a far aumentare le preoccupazioni ai cittadini, la sfiducia verso l’ente regionale e ovviamente, a scaricare le proprie eventuali responsabilità: “Proprio per quanto concerne i privati, l’Amministrazione invita i cittadini a segnalare (entro sette giorni da oggi, visti i tempi richiesti dalla Regione) i danni subiti, che verranno comunicati a Regione Lombardia, unico Ente che si può occupare di simili pratiche di risarcimento. Nel modulo da inviare per la richiesta risarcimento di Regione Lombardia possono essere inseriti soltanto gli immobili (compresi serramenti, tapparelle, persiane, lucernari, tetti, facciate) e le strutture connesse alle abitazioni o agli esercizi commerciali o aziende. La richiesta va presentata in mancanza di altra copertura assicurativa.“

Il modulo di Regione Lombardia non è per la richiesta di risarcimento danni, ma per la segnalazione dei danni a carico del Comune, riguardo alla questione della copertura assicurativa Regione stabilirà a tempo debito come presentare le richieste di rimborso una volta che scatterà dal Governo lo stato di emergenza come infatti scrive Cislago.

Quindi la coordinatissima fabbrica della comunicazione di Airoldi è utile solo alla loro sopravvivenza politica e dannosa per il cittadino che, come sempre in questi anni, riceve poche informazioni, confuse e pure sbagliate.

E’ facile attivare la macchina del fango, attribuendo epiteti propagandistici al principale partito di opposizione quando fa il suo lavoro, un po’ meno far funzionare la macchina comunale in termini pratici, come per la manutenzione, e in termini informativi.

Segreteria politica Lega Lombarda Saronno