SARONNO – Il maltempo è protagonista di questo venerdì di ottobre in cui sembra ormai definitivamente arrivato l’autunno. A spiega cosa ci si può aspettare 3b meteo: “A Saronno oggi cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata schiarite, sono previsti 11 mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 12°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio forti e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia”.

Analoga la situazione nel resto della Lombardia: “La circolazione depressionaria, responsabile di piogge ed acquazzoni, allenta la presa favorendo un miglioramento serale. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata; sulle pedemontane-alte pianure cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata schiarite; sulle Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in assorbimento dalla sera; su Orobie e Alpi Retiche giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni. Venti tesi dai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 3350 metri”.”

