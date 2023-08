x x

SARONNO – Un giovane e promettente giocatore originario del Togo, piccola repubblica africana, è arrivato per rinforzare il Fbc Saronno: si tratta di Matthew Serge Koffigan Aligbo, classe 2005, originario della capitale Lomè. Era stato scovato dagli scout del Novara, aveva vestito anche la maglia delle giovanili dell’Universal Solaro e l’anno scorso ha giocato nella serie B svizzera al Chiasso, segnando pure qualche gol.

Ora, tesserato per il Fbc Saronno, ha iniziato la preparazione con la sua nuova squadra biancoceleste, che si allena al centro sportivo di Cesate agli ordini del tecnico Danilo Tricarico. Per Koffigan Aligbo adesso c’è l’occasione dunque di mettersi in luce nella “serie A” del calcio lombardo.

