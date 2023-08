x x

SARONNO – E’ arrivato il momento di conoscere i gusti preferiti dei saronnesi dell’estate 2023: quest’anno ilSaronno con la collaborazione di Ascom ha proposto la seconda edizione del Gelato contest che ha visto la partecipazione delle gelaterie saronnesi più rinomate come eccellenze cittadine.

Per due settimane, con la possibilità di godersi 400 gelati gratis, i saronnesi hanno potuto assaggiare e conoscere i diversi gusti prodotti in città e li hanno votati.

Gli appassionati di gelato hanno scelto la gelateria “Il Gelato” di piazza Unità d’Italia 54 per il gusto Fior di bufala (titolo riconquistato dalla prima edizione). Ma non solo. La gelateria di Paolo e Silvia ha conquistato il titolo di gelateria più desiderata finendo in pochissimi giorni i buoni messi a disposizione dal concorso.

“Siamo Paolo e Silvia, siamo prima di tutto artigiani: lavoriamo con le nostre mani, con la nostra testa e con la nostra passione. Grazie a più di 25 anni nel settore l’esperienza, lo studio e la ricerca, ci permettono di non creare dei semplici prodotti, ma regalare ai nostri clienti un’esperienza gastronomica unica nel suo genere. Tutte le nostre creazioni sono prive di additivi alimentari; realizzate artigianalmente e quotidianamente nel nostro laboratorio lavorando da zero materie prime freschissime e di qualità”.

Il Gelato è anche una realtà on line con il suo e-commerce www.gelaterieilgelato.it ormai attivo dal 2020: oltre alla consegna a domicilio, permette ai clienti di prenotare e poi ritirare le loro squisitezze.

Negli ultimi giorni il presidente di Confcommercio Ascom Saronno Andrea Busnelli con la direttrice de ilSaronno Sara Giudici hanno consegnato alla gelateria la vetrofania e la locandina che informerà i clienti dei titoli vinti per l’estate 2023.

