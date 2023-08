x x

SARONNO – Ladri nelle cantine: cinque colpi in una notte a Saronno.

Nelle scorse settimane, soprattutto nei weekend, sono stati riversi gli episodi di danneggiamenti ai danni di bar del centro storico. A condividere il proprio rammarico per l’accaduto il titolare del Mago del Caffè rinomato e conosciutissimo locale di piazza Riconoscenza che dà voce alla preoccupazione dei gestori.

Il raduno alle 9, dalle 10 tutti in campo per la prima seduta di allenamento: è ufficialmente iniziata ieri la stagione 2023-2024 del Fbc Saronno neo promosso in Eccellanza. La preparazione è interamente prevista al centro sporticvo di via Dante che ospiterà poi anche le sedute di allenamento dei biancocelesti durante la prossima stagione. Al “taglio del nastro” della nuova annata c’era il presidente Giuseppe Giglio, il direttore generale Marco Proserpio e tutti gli altri dirigenti, con la squdra all’opera sul campo sintetico agli ordini del riconfermato allenatore Danilo Tricarico e del suo staff.

