CISLAGO – Contro gli sciacalli del maltempo, chi vende le tegole a 2.50 euro l’una, anche i cittadini si organizzano. Succede a Cislago, c’è chi ne ha trovate per farsi una buona scorsa e sistemato il proprio tetto mette a disposizione le rimanenze a prezzo di costo, che scende ad 1 euro l’una. C’è l’annuncio su Facebook nella sezione dedicata al paese, “Sei di Cislago se…” e dunque chi ne avesse la necessità per sistemare il proprio tetto dopo le recenti grandinate, che ne hanno danneggiati tantissimi, ora sa dove rivolgersi.

A Saronno ed in tutta la zona sono stati davvero tantissimi i danni per il recente maltempo.

08082023