SARONNO – L’allarme per i residenti è scattato sabato mattina quando scesi nell’area cantine del proprio palazzo nei pressi della Cascina Colombara si sono accorti dell’effrazione.

Del resto non poteva sfuggire come le 5 porte delle cantine fossero stati forzate per riuscire ad entrare. I ladri hanno messo a soqquadro tutti gli spazi. Hanno agito verosimilmente nelle prime ore del mattino di sabato mattina riuscendo a raggiungere la zona cantine, forzare le 5 porte e soprattutto ispezionando tutti gli spazi e prelevando quello che era di loro interesse.

Ai residenti che non si sono accorti del blitz non è rimasto altro da fare che stilare un elenco di quanto trafugato e allertare le forze dell’ordine anche per avviare l’iter dell’assicurazione anche perchè i danni alle porte sono consistenti.

