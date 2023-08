x x

SARONNO – Nelle scorse settimane, soprattutto nei weekend, sono stati riversi gli episodi di danneggiamenti ai danni di bar del centro storico. A condividere il proprio rammarico per l’accaduto il titolare del Mago del Caffè rinomato e conosciutissimo locale di piazza Riconoscenza che dà voce alla preoccupazione dei gestori.

“Negli scorsi weekend un ragazzino, poi identificato, ha deciso di rovinare alcuni bar del centro, tra cui il mio il Mago. Questo è figlio di una non sicurezza, di una omertà incredibile e di una società saronnese presa di mira (giorno dopo giorno sempre di più) da personaggi che non portano alcun rispetto a cose e a persone.

Dispiaciuto e rammaricato oltre al fatto in sè ma proprio per vedere la città dove sono nato e cresciuto e dove ho investito i miei soldi e il mio tempo andare sempre più verso una decadenza alla quale sarà difficile rialzarsi.

Noi del Mago siamo contro a qualsiasi atto di violenza e a qualsiasi atto fatto a ledere i diritti e la morale di altri e stigmatizziamo, nel nostro piccolo e secondo ciò che ci è concesso fare, determinati comportamenti fatti a limitare la libertà e la sicurezza degli altri.

Le denunce servono a poco in un paese non idoneo a garantire la sicurezza e si sta perdendo, non solo dal canto mio, la fiducia verso le forze dell’ordine che sono pochissime e non hanno nessun potere nell’intervenire ne con i mezzi ne con un numero congruo per garantire appunto la sicurezza di noi persone”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione