x x

SARONNO – BUSTO ARSIZIO – Si è spento don Mario Girola sacerdote di origine saronnese diventato punto di riferimento della comunità bustocca.

Storico parroco del Redentore a Busto Arsizio aveva compito 96 anni pochi mesi fa: era infatti nato a Saronno il 18 aprile 1927. Il sacerdote si è spento nella clinica San Luca Milano e domani, martedì 8 agosto, riceverà il saluto dei fedeli nella Casa Funeraria “le Origini‐Mismirigo” in viale Sicilia 5 a Busto Arsizio dalle ore 14.

A don Mario è fortemente legata la nascita della parrocchia, Redentore di Busto Arsizio sbocciata, spiega L’Informazione, dalla necessità di offrire assistenza religiosa in un contesto caratterizzato da un forte sviluppo tra gli anni 60 e 70 per via dell’immigrazione da altre regioni d’Italia, specialmente dal Sud.

Il sito del Redentore ricorda come fu «grazie alla lungimiranza e zelo dell’allora prevosto di S. Michele, don Piero Pini, che nel giugno del 1973 mons. Marino Colombo annunciava la nascita della Parrocchia del SS. Redentore. La nascente comunità veniva affidata a don Mario Girola”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione