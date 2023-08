x x

SARONNO – GERENZANO – TURATE – Decine e decine di chiamate ai vigili del fuoco negli ultimi due giorni per i problemi provocati dal vento in città.

A rendere la situazione critica l’a situazione di emergenza e precarietà in cui si trovano molte abitazioni private ed edifici pubblici dopo la maxi ondata di maltempo che ha colpito il Saronnese e la Bassa Comasca nelle ultime settimane. Il vento infatti continua a strappare tegole pericolati, magari già danneggiate dalla grandine e a spostare i teli posizionati per difendere le case dalla pioggia e a “far volare” pezzi di vetro. Proprio per questi interventi da ieri mattina alle 8 a ieri sera i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno hanno realizzato una serie di interventi per garantire la sicurezza di residenti, pedone ed automobilisti.

Con l’autoscala in dotazione al comando provinciale hanno provveduto a mettere in sicurezza diverse abitazione. I vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta, di giorno e di notte, proprio per interventi volti ad eliminare i rischi che materiali pericolanti, tegole ma anche intonaco e teli, mossi dal vento possano finire a terra e ferire qualcuno.

