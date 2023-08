x x

CISLAGO – “Apprezzo quanto fatto dal Presidente Attilio Fontana e dalla sua Giunta, purtroppo non sarà sufficiente per far fronte a tutte le nostre spese. Sono certo che Regione Lombardia riuscirà a trovare nuove e più importanti risorse nel dialogo con il Governo”.

E’ il commento di Stefano Calegari sindaco di Cislago alla notizia dello stanziamento di 6,5 milioni di euro destinati ai Comuni che stanno eseguendo o che sono in procinto di eseguire lavori di pronto intervento su edifici comunali adibiti a nidi, asili, scuole elementari e medie che hanno subito danni da maltempo nel mese di luglio. I sindaci avevano firmato una lettera inviata proprio al presidente Attilio Fontana chiedendo attenzione e interventi concreti.

