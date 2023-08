x x

UBOLDO / LIMBIATE – Oggi alle 9.50 ad Uboldo in piazza San Giovanni Bosco è stato investito un uomo di 41 anni, che era a piedi. Il pedone è stato soccorso da una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertuella ed è stato trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato di non gravi contusioni.

La scorsa notte a Limbiate alle 3 in via Vespri siciliani una automobile è uscita di strada: è stato soccorso il conducente, un ragazzo di 23 anni, trasportato dall’ambulanza della Croce rossa all’ospedale per essere medicato di comunque lievi contusioni. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i vigili del fuoco ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio, per i rilievi dell’incidente. Da quantificare i danni materiali.

