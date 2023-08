x x

SARONNO – E’ arrivato il momento di conoscere i gusti preferiti dei saronnesi dell’estate 2022: quest’anno ilSaronno con la collaborazione di Ascom e del distretto del commercio Duc ha proposto la prima edizione del Gelato contest che ha visto la partecipazione delle gelaterie saronnesi più iconiche.

Per un mese, con la possibilità di godersi 400 gelati gratis, i saronnesi hanno potuto assaggiare e conoscere i diversi gusti prodotti in città e li hanno votati.

La gelateria “Mivolà” in via Miola 38 è anche scelta (confermando i titoli vinti nel 2022 prima edizione) per i gusti Pistacchio di Bronte DOP e Nocciola trilobata IGP Piemonte. Non solo. La gelateria è stata anche scelta per la sua proposta del gusto “ilSaronno” realizzato per i 10 anni della nostra testa. il gusto ilSaronno è un gelato Amaretto di Saronno con scorzette di arancia semicandite e Amaretti Lazzaroni. È un gusto morbido e avvolgente, con un tocco di alcolico dato dal liquore originario saronnese, il sapore dolce amaro delle scorzette e il croccante degli Amaretti che si sbriciolano nel gelato.

La Gelateria Mivolà è nata nel 2012, portando per la prima volta in epoca “moderna” a Saronno il bancone a pozzetti, un tipo di esposizione del gelato che permette di privilegiare la buona conservazione e l’igiene del prodotto. I titolari Alessia e Marco hanno puntato su un accurato lavoro di ricerca delle materie prime. “Abbiamo prestato attenzione alla creazione di gusti e abbinamenti che possano essere speciali e stupire la sempre più affezionata clientela. Tra i nostri ingredienti ci sono per esempio latte fresco dalla Valtellina, pistacchio Dop di Bronte, liquirizia e cedro della Calabria, nocciola Igp del Piemonte e amaretto di Saronno”.

Negli ultimi giorni il presidente di Confcommercio Ascom Saronno Andrea Busnelli con quello uscente del Duc, Distretto urbano del commercio Luca Galanti con la direttrice de ilSaronno Sara Giudici hanno consegnato alla gelateria la vetrofania e la locandina che informerà i clienti dei titoli vinti per l’estate 2023.

