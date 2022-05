Countdown “Gelato contest ilSaronno”: protagoniste quattro iconiche gelaterie di Saronno

x x

SARONNO – Domani partirà “Gelato contest ilSaronno” un concorso con cui i lettori de ilSaronno e i saronnesi sceglieranno il gusto dell’estate 2022. Abbiamo deciso di svelare in anteprima i veri protagonisti di questo contest ossia quattro gelaterie di Saronno che hanno raccolto l’invito di ilSaronno con Ascom Saronno e Duc a partecipare trasformando un piccolo piacere quotidiano in un’occasione per scoprire nuovi gusto e condividere con l’intera comunità.

In attesa di svelarvi tutti i golosi dettagli del contest ecco una piccola presentazione delle gelaterie (in rigoroso ordine alfabetico).

Gelato in corso (corso Italia 38)

“Prepariamo con passione il gelato dal 2003, in Corso Italia, una delle vie più belle nel cuore di Saronno, la nostra città che amiamo molto. Il cliente per noi è al centro e fare un gelato artigianale è il nostro modo per soddisfarlo. Scegliamo con cura le materie prime e prepariamo gusti della tradizione fatti esclusivamente solo con prodotti di qualità, questa è la nostra priorità. Il punto vendita negli anni è cambiato ma ciò che è rimasto sempre uguale è l’amore per il lavoro, insieme alla passione che mettiamo ogni giorno nel nostro laboratorio e nella gelateria”

Il Gelato (Piazza Unità d’Italia 54)

“Siamo Paolo e Silvia, siamo prima di tutto artigiani: lavoriamo con le nostre mani, con la nostra testa e con la nostra passione. Grazie a più di 25 anni nel settore l’esperienza, lo studio e la ricerca, ci permettono di non creare dei semplici prodotti, ma regalare ai nostri clienti un’esperienza gastronomica unica nel suo genere. Tutte le nostre creazioni sono prive di additivi alimentari; realizzate artigianalmente e quotidianamente nel nostro laboratorio lavorando da zero materie prime freschissime e di qualità”

Mivolà (via Miola 38)

La Gelateria Mivolà è nata nel 2012, portando per la prima volta in epoca “moderna” a Saronno il bancone a pozzetti, un tipo di esposizione del gelato che permette di privilegiare la buona conservazione e l’igiene del prodotto. I titolari Alessia e Marco hanno puntato su un accurato lavoro di ricerca delle materie prime. “Abbiamo prestato attenzione alla creazione di gusti e abbinamenti che possano essere speciali e stupire la sempre più affezionata clientela. Tra i nostri ingredienti ci sono per esempio latte fresco dalla Valtellina, pistacchio Dop di Bronte, liquirizia e cedro della Calabria, nocciola Igp del Piemonte e amaretto di Saronno”.

Tre Cime dell’Olimpo (via Grossi 1)

Le Tre cime dellìOlimpo è un bar pasticceria gelateria storica di Saronno a conduzione familiare. Abbiamo una produzione propria in loco, giornaliera e sempre fornita con stampo partenopeo. Dolce, salato e soprattutto gelati ad ampia scelta tutto prodotto con materie prime selezionate e di alta qualità.

Appuntamento a domani per tutte le informazioni sul contest.

