SARONNO – Inizia oggi “Gelato contest ilSaronno” che permetterà di assaggiare, votare e quindi decretare i migliori gusti gelato dell’estate saronnese. Fino a domenica 5 giugno i lettori de ilSaronno e tutti gli amanti del buon gelato artigianale sono chiamati a scegliere i migliori gusti nelle migliori gelaterie di Saronno.

Hanno aderito all’iniziativa, organizzata da ilSaronno con la collaborazione di Ascom Saronno e del Distretto del Commercio Saronno: Gelato in corso (corso Italia 38), Il Gelato (Piazza Unità d’Italia 4), Mivolà (via Miola 38) e Tre cime (via Grossi 1).

(qui una breve presentazione)

Il contest

L’obiettivo del contest è scoprire dove trovare i migliori gelati per ogni gusto. I gusti in gara sono 9 (cioccolato, crema, fiordilatte, fragola, limone, liquirizia, nocciola, pistacchio, stracciatella). C’è un gusto special (diverso per ogni gelateria che permette di dar sfogo alla propria creatività che vi presenteremo nei prossimi giorni.

Ad ogni partecipante sarà richiesto di votare il suo gradimento per i vari gusti via mail o whatsapp. Per “aiutare” a svolgere questo dolce compito le gelaterie hanno messo a disposizione dei lettori de ilSaronno 100 gelati omaggio ciascuna da gustare presentando il buono.

Come funziona

gustare un gelato in una delle 4 gelaterie che aderiscono al concorso scegliendo uno dei 9 gusti in gara (cioccolato, crema, fiordilatte, fragola, limone, liquirizia, nocciola, pistacchio, stracciatella) o lo special. esprimere il proprio voto, da 1 a 5 ( è il voto più alto), inviato il nome della gelateria, il gusto e il voto via mail a [email protected] o via whatsapp al 3202734048 scoprire giorno per giorno dal 6 giugno su ilSaronno dove trovare i migliori gusti di Saronno e godersi il meglio per l’intera bella stagione.

Come ottenere uno dei 500 gelati gratis

Cliccare qui https://ilsaronno.it/gelaterie/ Scegliere la gelateria Inserire la propria mail accettare l’iscrizione alla newslettere de ilSaronno, le disposizioni del Gpdr e la policy della privacy Cliccare il link sulla mail di conferma Stampare o fotografare il codice alfanumerico Presentarsi in gelateria gustarsi il gelato DARE IL PROPRIO VOTO AI GUSTI SCELTI

Buon gelato e fateci sapere qual è (e dov’è) il più buono…

