SARONNO – Ha cercato di rubare una macchina ma non sapendo guidare ha imboccato la via del parcheggio in contromano ed è stato bloccato dalla polizia locale.

E’ quanto accaduto lunedì pomeriggio in città e riportato dalla Prealpina nella giornata di oggi 9 agosto.

Protagonista dell’accaduto un giovane che vive di espedienti nei pressi dello scalo ferroviario. Del resto da quando ricostruito in aula è disoccupato senza fissa dimora fin da bimbo gli è stata diagnosticata una malattia che altera le sue funzioni intellettive. Questo è quello che dovrà accertare la perizia disposta per capire la sua pericolosità ma anche la sua capacità di intendere e volere e anche quella di stare in giudizio.

Del resto il ragazzo è accusato di furto, false attestazioni di identità (ha esibito un documento falso dopo essere stato fermato dai vigili) e ricettazione. Tutto in merito a quanto accaduto lunedì pomeriggio quando ha trovato una Fiat 500 parcheggiata con le chiave inserite. Ha chiesto ad un amico di fargli manovra per uscire dal parcheggio e poi ha provato a guidare per la prima volta finendo subito in contromano e bloccato dai vigili. Per lui in attesa della prossima udienza il 20 settembre l’obbligo di firma quotidiano dalla polizia locale.

