TURATE – Neanche la grandine ferma la Salus Turate Mozzate: grazie al lavoro degli ultimi giorni è stato possibile risistemare il campo in sintetico dello stadio di via Libertà, dopo il forte maltempo. “Tutto pronto, questa mattina per la nostra prima squadra farà il suo primo allenamento a Turate, in vista dell’inizio del campionato di Promozione” dicono i dirigenti turatesi. Che proseguono: “Un ringraziamento particolare a coloro che hanno reso possibile tutto questo, ai volontari che hanno rimesso a puntino un centro sportivo devastato da grandine e vento. Grazie di cuore, i ragazzi ricambieranno sul campo di gioco. Grazie anche alla collaborazione del sindaco Alberto Oleari, vicino alla società”.

La Salus Turate Mozzate è la realtà nata dalla fusione fra l’esistente Salus Turate e la Pro Azzurra Mozzate, salita in Promozione proprio al termine della scrosa stagione.

(foto: lo stadio di Turate dopo le sistemazioni)

09082023