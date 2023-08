x x

VARESE – Asst Valle Olona rende nota l’attivazione del percorso di Protezione e assistenza delle vittime di violenza e dei loro figli.

Sono stati attivati centri di ascolto e supporto per le vittime di maltrattamento e abusi, senza distinzione di sesso e per i minorenni vittime di violenza assistita (figli di vittime di maltrattamento e/o abusi che assistono a tali episodi).

Ciò in collaborazione con un’associazione dedicata, presente sul territorio.

Le attività di tutela e presa in carico delle vittime, attualmente in essere per l’area territoriale di Gallarate e Somma Lombardo, viene avviata a seguito di segnalazione da parte dei Pronto Soccorso, dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Famiglia che, accertate le problematiche, le violenze e gli abusi, provvedono ad attivare gli opportuni interventi. Il tutto a titolo completamente gratuito.

Asst Valle Olona si occupa, quindi, di fornire le prime cure necessarie tramite l’attivazione di sportelli di ascolto e accoglienza cui le vittime potranno accedere attraverso percorsi dedicati. Per gli operatori di Asst Valle Olona coinvolti alla prima accoglienza delle vittime sono anche previsti corsi di formazione strutturati ad hoc, così da essere in grado di gestire le emergenze nel modo migliore e con le giuste competenze multidisciplinari.

Il Direttore Generale di Asst Valle Olona, Eugenio Porfido: “Auspichiamo che questi centri favoriscano l’emergere di un fenomeno troppo spesso sommerso e le vittime possano sentirsi meno sole, maggiormente protette e accolte. Desideriamo che i centri diventino un punto di riferimento fattivo e di supporto”.