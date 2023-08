x x

GERENZANO – Incidente stradale questa mattina alle 8.55 in via Clerici, tratto locale di Gerenzano dell’ex statale Varesina: per lo scontro fra un’automobile ed una motocicletta due persone sono rimaste ferite. Si tratta di una donna di 34 anni ed una di 35 anni, sono state soccorse dall’ambulanza della Croce rossa saronnese e sono state trasportate all’ospedale di Saronno per essere medicate di lievi contusioni.

Sul luogo del sinostro anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia locale, per i rilievi al fine di ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire le eventuali responsabilità. L’incidente si è verificato nell’abitato gerenzanese nella zona vicina alla rotatoria di via Stazione.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: carabinieri alla rotonda fra via Stazione e via Clerici a Gerenzano)

10082023