SARONNO – Traffica rallentato oggi pomeriggio in zona della stazione ferroviaria di “Saronno centro” per una serie di interventi di sistemazione di tetti e grondaie danneggiati dal recente maltempo ed in particolare dalle grandinate del 21 e 24 luglio e della tromba d’aria della notte del 30 luglio scorso. In piazza Cadorna il tratto con svolta verso via Rimembranze è stato temporaneamente chiuso per posizionare un veicolo speciale con un lungo braccio meccanico per arrivare sino alla copertura ed alle grandaie dell’adiacente condominio, con volta obbligata nel tratto di strada parallelo e svolta per via General Cantore a sua volta con transito solo su una delle due corsie di marcia (è un senso unico) per consentire analoghi interventi.

A Saronno e nella zona sono stati tantissimi i danni per il recente maltempo.

(foto: interventi in corso in zona stazione ferroviaria centrale)

10082023