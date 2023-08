x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del comune di Saronno circa la Women’s softball european premier cup, ospitata a Saronno il 21 agosto.

Manca ormai poco più di una settimana all’inizio, a Saronno e a Legnano, della Coppa Campioni di softball 2023, la Women’s Softball European Premier Cup come annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione del 19 luglio scorso, rendiamo pubblico oggi il calendario con tutte le informazioni relative alla manifestazione.

Contemporaneamente, oggi possiamo condividere con la città sia l’appuntamento della cerimonia di apertura ufficiale del 20 agosto che le opportunità che vengono offerte come promozione della città ai 2500 turisti che hanno prenotato nelle strutture di Saronno e del saronnese per la settimana del torneo che parte il 21 agosto e termina con le finali a Saronno il 26.

La cerimonia di apertura si svolgerà il 20 agosto: alle 18 il corteo delle giocatrici delle 10 squadre più forti d’Europa, inclusa la nostra Inox Team, partirà da piazza Volontari del Sangue per arrivare in villa Gianetti, dove avverrà la presentazione delle squadre. Quanto alle opportunità offerte ai circa 2500 ospiti in arrivo a Saronno da tutta Europa per il torneo, l’Amministrazione ha studiato due iniziative: con Saronno Servizi è stata definita una convenzione valida per i turisti stranieri per accedere alla piscina con un biglietto promozionale di 5 euro a persona. Inoltre l’Assessorato alla Cultura ha predisposto un programma di promozione per far conoscere le eccellenze artistiche e culturali della nostra città agli ospiti stranieri. Il programma prevede 4 iniziative guidate in inglese:



il 22 agosto alle 13,45 la visita del Museo della Ceramica;

il 23 agosto alle 10,30 la visita di Casa Morandi e Sala Nevera;

il 24 agosto alle 16 la visita di Villa Gianetti;

il 25 agosto alle 15,30 la visita al Santuario e al centro città con le chiese principali.



“Abbiamo voluto cogliere questa opportunità offerta da un grande torneo europeo come la Women’s Softball European Premier Cup per promuovere ancora di più una città che merita di essere conosciuta sia come luogo di eccellenza per la qualità della vita che come città

turistica ricca di storia. Sarà una settimana che dimostrerà le potenzialità della nostra città di essere realmente sconfinata e all’altezza delle migliori città europee”, lo afferma il sindaco, Augusto Airoldi.



“La presenza di 2500 ospiti stranieri rappresenta una grande occasione per la nostra città che generalmente vede un turismo di breve permanenza. L’Amministrazione ha ritenuto importante predisporre una serie di opportunità per i visitatori di conoscere Saronno, grazie anche alla collaborazione delle associazioni e dei musei cittadini. Durante i 4 giorni della loro permanenza, potranno, nel tempo libero dalle partite, conoscere i luoghi e i monumenti più attrattivi della nostra città portandone il ricordo nei loro Paesi. E’ un’iniziativa di marketing territoriale importante che attraverso lo sport si sposa perfettamente con la cultura di una città che esprime eccellenza e storia in entrambi i campi.” E’ quanto sostiene il vicesindaco e assessore alla Cultura e al Marketing Territoriale, Laura Succi.

“Sarà bellissimo”, afferma infine l’Assessore allo Sport, Gabriele Musarò, “vedere centinaia di ragazze di 10 paesi europei con le loro bandiere e le loro divise camminare per il centro della nostra città domenica prossima per aprire con gioia e speranza il torneo di softball

più importante di tutto il continente. Sarà bello offrire ai saronnesi e a tutti i lombardi e ai turisti svizzeri e italiani e naturalmente a quelli stranieri che accompagneranno e seguiranno le loro squadre un calendario di partite così appassionanti, le più belle di tutto

il 2023. E sarà un piacere accogliere tutti con la cortesia dei nostri commercianti e con la bellezza dei nostri luoghi di cultura. E anche l’opportunità offerta dalla Saronno Servizi su nostra iniziativa per consentire a tutti i turisti stranieri di apprezzare una delle piscine europee più belle di tutta la Lombardia sono certo che sia un bel biglietto da visita. Grazie alla Inox Team Saronno per quello che fanno tutto l’anno e grazie per questa straordinaria manifestazione portata in città grazie alla loro organizzazione e ai successi di una squadra

fortissima.”

(foto archivio)

