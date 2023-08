x x

SARONNO – E’ stato un tempestivo intervento dei volontari e dei responsabili della comunità pastorale Crocifisso risorto a permettere ieri di cancellare rapidamente i graffiti realizzati nottetempo sul sagrato della chiesa Prepositurale in piazza Libertà.

Ieri mattina ai volontari non è sfuggita la presenza di scritte, in pennarello indelebile nero, sui gradini del sagrato. Niente di artistico si tratta solo di slogan e tag. Si inneggia al comune di Senago, allo scudetto vinto in questo campionato dal Napoli e anche qualche sfottò alla Juventus. Al netto dei contenuti la bravata preoccupava non poco per i danni dai gradini ma anche per il rischio emulazione. Anche per questo la parrocchia si è subito attivata. Con tanto impegno ed olio di gomito tutti i graffiti sono stati eliminati.

Per evitare nuovi episodi di questo tipo (la Prepositurale a luglio era già stata teatro di una brava quella di due ragazzi che l’avevano scalata) resta l’invito ai passanti e residenti a segnalare eventuali criticità ed episodi preoccupanti alle forze dell’ordine in modo da permettere un tempestivo intervento. Del resto quella di ieri è stata una giornata decisamente nera per la Prepositurale teatro anche di un’irruzione durante la messa

