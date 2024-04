Comasco

ROVELLO PORRO – Vandali in azione a Rovello Porro, è stata vandalizzata la casetta dei libri. A darne comunicazione i volontari dell’associazione Ave, che si occupano di tali strutture posizionate in paese per favorire le lettura.

“Qualcuno si è divertito a rompere plexiglass della casetta dei libri davanti alla scuola elementare” confermano da Ave. I responsabili del sodalizio si attiveranno adesso per le sistemazioni del caso. Già in passato è capitato che le casette dei libri fossero prese di mira da malintenzionati.

(foto: la casetta dei libri posta nei pressi della scuola elementare di Rovello Porro, che è stata presa di mira dai vandali. E’ stata rotta la porticina in plexiglass, da parte di sconosciuti)

09042024