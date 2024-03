Comasco

ROVELLO PORRO – Singolare furto a Rovello Porro dove qualcuno ha rubato… un bel cactus. Alto più di un metro, era stato donato ai volontari dell’Ave, l’associazione Verde età, che pensavano di posizionarlo vicino alla grotta con la statua della Madonna. Si trovava nell’area ecologica, da dove è però scomparso.

Il cactus, notevolmente cresciuto nel corso degli anni, era stato portato alla piazzola ecologica, dove ci sono i volontari di Ave, da una famiglia del posto, che non sapeva come gestire una pianta ormai diventata di notevoli dimensioni; i volontari avevano deciso di “adottarla” ma è poi svanita nel nulla. Nessuno ha visto che l’ha portata via.

(foto archivio: la piazzola ecologica di Rovello Porro)

070320224