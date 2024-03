Comasco

ROVELLO PORRO – Lutto a Rovello Porro per la scomparsa di Benito Merigo, 88enne già vicepresidente dell’associazione Ave, sempre attivissima in paese e che fra l’altro si occupa di garantire la sicurezza negli eventi pubblici e di gestire anche la piazzola della raccolta differenziata.

Era stato a lungo impegnato nel volontariato rovellese ed in Ave sino al trasferimento a Giussano in Brianza, ma sempre mantenendo i contatti con gli amici di Rovello Porro e sempre interessandosi alla vita sociale rovellese, ed anche all’attività dell’Ave. Insomma, una attenzione ai temi del sociale della sua amata Rovello che è proseguita anche dopo il trasloco in territorio brianzolo.

al centro Benito Merigo saluto dagli amici di Ave quando aveva lasciato Rovello Porro

