SARONNO- “Mentre, anche a Saronno come in tanti altri Comuni, aspettiamo ancora di conoscere i criteri con cui Regione Lombardia conta di distribuire le ridotte risorse che ha stanziato e mentre ci auguriamo un rapido ritorno al lavoro del Governo per un decreto che dichiari

lo stato di calamita naturale e stanzi risorse sia per i Comuni che per i danni ai privati, l’Amministrazione non è rimasta inerte”.

Inizia così la nota dell’Amministrazione che torna a fare il punto sui danni del maltempo che a fine luglio, con due grandinate e una tempesta di acqua e vento, ha colpito la città di Saronno.

“Dopo aver messo in campo una manovra da 1 milione e mezzo di euro, a distanza di due settimane dal primo drammatico evento meteorologico e a poco più di una dall’ultimo, possiamo dire che i frutti dell’impegno di Amministratori e uffici, si vede: i primi cantieri per mettere in sicurezza e garantire la riapertura di scuole e asili danneggiati vanno vero la conclusione.

In particolare termineranno subito dopo ferragosto i lavori presso i seguenti edifici:

Scuola media Leonardo da Vinci;

Scuola Regina Margherita

Scuola media Bascapè

Scuola San Giovanni Bosco

Scuola Rodari

Scuola media Aldo Moro

Aimo

Scuola Ignoto Militi

Scuola Monte Santo

Scuola Materna di via Tommaseo



Sono invece invece già programmati per la prossima settimana gli interventi nella scuola Pizzigoni, Damiano Chiesa, scuola materna Cavour, Ial e Cfp.

“La normativa – conclude il sindaco Augusto Airoldi nella nota del Comune – non ci consente invece di assumere oneri diretti per i danni causati dai recenti fenomeni climatici estremi anche a tanti saronnesi, abbiamo però voluto dare un segnale eliminando la tassa di Occupazione Suolo Pubblico per tutti coloro che dovranno riparare le loro case entro fine 2023.” La previsione di conclusione massima di tutti i lavori è per la seconda settimana di settembre.

