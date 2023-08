x x

SARONNO – Finalmente le Rsa stanno ritornando davvero ad un modello di socializzazione che per tre anni non è stato possibile realizzare, certamente per ottemperare alle indicazioni e proteggere la salute dei più fragili ma che hanno in modo significativo inevitabilmente ridotto la quantità e la qualità delle relazioni con parenti, amici, volontari e territorio, nonostante l’impegno degli operatori e l’utilizzo di ogni possibile tecnologia e soluzione. L’estate 2023, almeno negli spazi all’aperto della struttura, permettono momenti e scambi come da anni non accadeva e quindi il programma di agosto è all’insegna della condivisione.

Lunedì 14 agosto saranno realizzate attività educative e socializzanti sia al mattino che al pomeriggio con le animatrici e la musicoterapista, e come sempre famigliari e nipotini sono i benvenuti per costruire e godere insieme di queste iniziative.

Martedì 15, giornata di Ferragosto, riprende la tradizione del pranzo aperto anche ai parenti. “Un momento sereno per vivere insieme “la comunità che cura” – spiega il direttore Luigi Regalia – e rinsaldare le relazioni tra ospiti, parenti, operatori, con attenzione anche a chi è più solo: importanti antipasto e menù estivo, ma soprattutto nei giorni di festa sorrisi abbondanti e condivisione di valori”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione