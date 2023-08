x x

SARONNO – Si conclude la stagione natatoria 22/23 con l’eccezionale partecipazione di ben 8 atleti ai Campionati Italiani Giovanili di Roma.

Dal 1 all’8 agosto si sono sfidate presso l’impianto del Foro Italico tutte le giovani promesse del nuoto italiano, divise nelle varie categorie di appartenenza (Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior).

Ottima prova di squadra degli atleti saronnesi che hanno affrontato al meglio delle proprie condizioni l’ultimo importante impegno di stagione.

Il giovanissimo Fabrizio Fuscaldo alla sua prima partecipazione si è qualificato in quattro finali, raggiungendo le prime posizioni per anno di nascita. In finale anche Asia Villa che conclude 8^ nei 200 rana e Eleni Moia 7^ nei 200 farfalla.

Complimenti anche a tutti gli altri qualificati per aver rappresentato al meglio il nome di Saronno a livello nazionale e al direttore Leonardo Sanesi per il lavoro svolto e l’ottimo risultato raggiunto.