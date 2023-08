x x

LIMBIATE – Movimentato episodio l’altra notte in piazza Tobagi alle porte di Limbiate, dove hanno litigato in modo sempre più concitato due stranieri. Alcuni passanti hanno dato l’allarme e sul posto sono accorse le pattuglie dei carabinieri ed una ambulanza. Uno dei contendenti se n’è subito andato, facendo perdere e tracce mentre uno è rimasto sul posto ammaccato. Si tratta di un romeno di 37 anni: è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza per essere medicato, non è apparso in condizioni preoccupanti.

I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire tutti i contorni dell’accaduto.

