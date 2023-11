Sport

SARONNO – Confermate le previsioni sia di partecipazione che di organizzazione, la Rari Nantes Saronno ha messo a segno un altro evento sportivo di successo con l’ultimo trofeo Città di Saronno. Nel weekend di sabato 11 e domenica 12 novembre, infatti, si sono cimentati in vasca oltre 800 atleti master provenienti da tutta Italia, in oltre 1400 gare e 100 staffette.

Una giornata all’insegna del divertimento e della competizione ad ogni età, con atleti e atlete dai 20 anni fino agli 87.

La premiazione a squadre incorona il team Lombardia come squadra vincitrice, seguita da Effetto sport Barzanò e Aqua1 village. La società di casa non partecipa alla classifica societaria, come consuetudine nel mondo master.

Gli atleti master saronnesi hanno comunque conquistato molte medaglie anche se il focus di questo trofeo in casa era ovviamente la parte organizzativa, che è stata ampiamente apprezzata da parte di tutti per una grande giornata di sport.

(in foto: gli atleti di Rari Nantes durante l’evento)