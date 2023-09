SARONNO – “Il centro cittadino animato per più di tre ore da 31 asd che hanno raccontato alla città le loro discipline e specialità sportive”. Sono le parole con cui l’assessore allo Sport Gabriele Musarò traccia un bilancio di Sport al centro l’iniziativa che ieri pomeriggio ha portato in piazza le associazioni sportive che hanno avuto modo di mostrare le proprie attività ai bimbi e alle famiglie che stanno decidendo che l’attività da praticare per il nuovo anno.

“Il tutto si è svolto in un’atmosfera familiare: Saronno come una grande palestra all’aperto per accogliere bambini, ragazzi e famiglie.

Ancora grazie alla Consulta dello sport e all’ufficio competente per la collaborazione dimostrata”

