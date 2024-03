Sport

SARONNO – Domenica 3 marzo in piscina a Saronno si è svolta la diciassettesima edizione del trofeo “Saronno famosi- meeting dell’amicizia” che ha visto partecipare circa 200 bambini e ragazzi delle scuole nuoto di 8 società, per la prima tappa del circuito che da ormai tanti anni è un appuntamento fisso per il settore propaganda. Presenti Sg sport di Arese, Como Nuoto, Omnia sport Caronno Pertusella, Acqua1village di Castano Primo, Nuoto club Gudo, Sporting club 63 di Mozzate, Meda nuoto team e ovviamente i padroni di casa della Rari nantes Saronno.

Il settore propaganda riunisce tutti quei nuotatori che stanno per intraprendere un percorso di agonismo, ma anche chi vuole un impegno meno vincolante ma ama nuotare e far parte di una squadra, cercando di migliorarsi nelle manifestazioni che vengono organizzate.

Hanno iniziato alle 14.30 i piccoli atleti delle categorie esordienti C e B, preceduti dalla premiazione dei più giovani partecipanti alla manifestazione di ogni società (nati nel 2017) e alle 17 i più grandicelli, appartenenti alle categorie esordienti A, ragazzi, junior e assoluti.

Entrambi i turni si sono conclusi con le emozionanti staffette e con le premiazioni individuali. Grande partecipazione di pubblico e presenti per le premiazioni l’assessore Gabriele Musarò e del presidente Saronno servizi Ssd Cesare Fusi, a sottolineare la sempre importante collaborazione tra le varie istituzioni nella creazione e nella gestione degli eventi sportivi.

Soddisfatta la Rari nantes Saronno, con il consueto spiegamento di volontari che hanno garantito un ottima gestione dell’evento. La responsabile del settore, Elena Tescola, commenta “questo primo appuntamento sportivo evidenzia il raggiungimento dei primi obiettivi tecnici e di autonomia personale dei bambini più piccoli, mentre per i più grandi si vede una bellissima squadra affiatata che ha voglia di condividere bei momenti insieme e di migliorarsi” inoltre “per tutti sottolineiamo la presenza costante e propositiva degli atleti agli allenamenti che è per noi un grande successo”.

Le medaglie conquistate sono state 18 individuali e 2 nelle staffette, un bel bottino che fa ben sperare anche per i prossimi appuntamenti.

